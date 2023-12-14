Собянин: В зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Всего в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек Открытие станции «Академическая» Троицкой линии Московского метрополитена улучшит транспортное обслуживание четырех районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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