Цели устойчивого развития, что может сделать каждый?

С 24 по 28 марта 2025г в Могилевской области проводится Неделя устойчивого развития. Мероприятие направлено на усиление движения за устойчивое развитие и базируется на Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года.
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