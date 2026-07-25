Скарлетт О’Хара в окружении юных поклонников. Зачем они ей были нужны? А вот зачем, для собственного удовлетворения и повышения чувства собственной значимости.
Насилие от избытка гормонов
Комментарии
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Алексей Тан
Уже МЕРЗОСТЬ!.... СВОЮ блевотину, помещают на страницы книг, на экран.... и в последущем ЭТО обсуждают как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ!??... как свершивсшийся ФАКТ!??.... А ЭТО и ЕСТЬ ИСТОЧНИК.... Лжи, Клеветы и Оговоров с Измышлениями.
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Алексей Тан
В Новом Завете, писано!..... Фантазирование, ЭТО грех.
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