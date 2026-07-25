Насилие от избытка гормонов

Алексей Тан

Уже МЕРЗОСТЬ!.... СВОЮ блевотину, помещают на страницы книг, на экран.... и в последущем ЭТО обсуждают как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ!??... как свершивсшийся ФАКТ!??.... А ЭТО и ЕСТЬ ИСТОЧНИК.... Лжи, Клеветы и Оговоров с Измышлениями.