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Насилие от избытка гормонов

Насилие от избытка гормонов

Скарлетт О’Хара в окружении юных поклонников. Зачем они ей были нужны? А вот зачем, для собственного удовлетворения и повышения чувства собственной значимости.

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Комментарии
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Алексей Тан
Уже МЕРЗОСТЬ!.... СВОЮ блевотину, помещают на страницы книг, на экран.... и в последущем ЭТО обсуждают как ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ!??... как свершивсшийся ФАКТ!??.... А ЭТО и ЕСТЬ ИСТОЧНИК.... Лжи, Клеветы и Оговоров с Измышлениями.
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1 м.
Алексей Тан
В Новом Завете, писано!..... Фантазирование, ЭТО грех.
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1 м.