Экс-президент "Локомотива" Наумов: "Зенит" стал играть академично

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов заявил, что игру петербургского "Зенита" в первой части сезона он оценивает не очень хорошо, поскольку футболисты теряют мотивацию, а команда играет невзрачно.
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