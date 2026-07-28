Восьмой созыв Госдумы уходит в историю с рекордным числом принятых законов: главное за сутки

Президент России Владимир Путин подвел итоги пятилетней работы Госдумы на встрече в Кремле, ВСУ атаковали дронами эвакуационную колонну с детьми в Константиновке, а Иран потребовал коллективной ответственности от союзников Киева за обстрел своего судна в Каспии.