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Восьмой созыв Госдумы уходит в историю с рекордным числом принятых законов: главное за сутки

Восьмой созыв Госдумы уходит в историю с рекордным числом принятых законов: главное за сутки

Президент России Владимир Путин подвел итоги пятилетней работы Госдумы на встрече в Кремле, ВСУ атаковали дронами эвакуационную колонну с детьми в Константиновке, а Иран потребовал коллективной ответственности от союзников Киева за обстрел своего судна в Каспии.

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