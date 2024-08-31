Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Новожеланного в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелкам-участникам СВО. Он поздравил военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознамённой отдельной мотострелковой бригады имени Латышских стрелков с освобождением села Синьковка Харьковской области.
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