❗️В Симферополе легковушка сбила 22-летнего парня на питбайке Инцидент произошёл на улице Маяковского, сообщили в прокуратуре Крыма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Симферополе легковушка сбила 22-летнего парня на питбайке Инцидент произошёл на улице Маяковского, сообщили в прокуратуре Крыма.