Из Крыма отправят гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

В ближайшие дни в ДНР и ЛНР отправят гуманитарную помощь из Крыма. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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