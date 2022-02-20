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Из Крыма отправят гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

В ближайшие дни в ДНР и ЛНР отправят гуманитарную помощь из Крыма. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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