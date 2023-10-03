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Детские сказки, смысл которых намного глубже, чем кажется

Детские сказки, смысл которых намного глубже, чем кажется

Мы теряем детство во времени, но сохраняем его в себе. Наверное, поэтому мы так любим сказки. Многие сказки стоит читать не только в юном возрасте, но и будучи взрослыми, потому что они наполнены гораздо большим смыслом, чем нам кажется в детстве.

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