Детские сказки, смысл которых намного глубже, чем кажется

Мы теряем детство во времени, но сохраняем его в себе. Наверное, поэтому мы так любим сказки. Многие сказки стоит читать не только в юном возрасте, но и будучи взрослыми, потому что они наполнены гораздо большим смыслом, чем нам кажется в детстве.