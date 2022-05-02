Мировое обозрение

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МИД РФ: развитие системы ПРО США вынудило Россию начать создание гиперзвукового оружия

Агентство «Москва» Москва приняла решение о разработке гиперзвукового оружия из-за развития системы противоракетной обороны (ПРО) США, которая может быть направлена на Россию.

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