Захарова после обращения Аргентины к МУС спросила, выполнил ли Милей обещания

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после обращения Буэнос-Айреса к Международному уголовному суду (МУС) по поводу главы Венесуэлы Николаса Мадуро спросила, выполнил ли аргентинский президент Хавьер Милей предвыборные обещания.
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