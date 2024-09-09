Здание горело близ рынка «Алтын Орда» в Алматы

Пожар произошел утром 9 сентября в южной столице. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 9 сентября в 9:22 огнеборцы выехали в Наурызбайский район, по Ташкентскому тракту 17/1, где загорелась кровля нефункционирующего помещения, с переходом на кровлю одноэтажного ломбарда на площади 100 квадратных метров.