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Здание горело близ рынка «Алтын Орда» в Алматы

Здание горело близ рынка «Алтын Орда» в Алматы

Пожар произошел утром 9 сентября в южной столице. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 9 сентября в 9:22 огнеборцы выехали в Наурызбайский район, по Ташкентскому тракту 17/1,  где загорелась кровля нефункционирующего помещения, с переходом на кровлю одноэтажного ломбарда на площади 100 квадратных метров.

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