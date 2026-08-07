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«Барса» получит 4,8 млн евро за трансфер Виржили из «Мальорки» в «Брюгге». Год назад «блауграна» продала 20-летнего вингера за 3,5 млн

« Барселона » заработает около 4,8 млн евро за предстоящий переход вингера «Мальорки» Жана Виржили в « Брюгге ».

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