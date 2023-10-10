МИД КНР опроверг неправомерные высказывания Филиппин по поводу рифа Жэньай, призвав филиппинскую сторону прекратить провокации на море

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Китай в очередной раз призывает Филиппины серьезно отнестись к обеспокоенности китайской стороны, перестать создавать провокации и проблемы на море, прекратить необоснованные нападки и очернение Китая.
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