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Китай

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МИД КНР опроверг неправомерные высказывания Филиппин по поводу рифа Жэньай, призвав филиппинскую сторону прекратить провокации на море

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Китай в очередной раз призывает Филиппины серьезно отнестись к обеспокоенности китайской стороны, перестать создавать провокации и проблемы на море, прекратить необоснованные нападки и очернение Китая.

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