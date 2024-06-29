Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года

Суммы иностранной финансовой помощи, полученные Украиной от других стран в первом полугодии 2024 года, стали минимальными за период с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.
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