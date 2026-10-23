К сожалению, автор прекрасно застал конец 90-х и начало нулевых годов. «Святые 90-е» были святыми только для мелкой кучки дегенератов, часть из которых ныне проходит по категории иноагентов.
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