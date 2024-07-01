Бизнесмен Виталий Федерко и его политические амбиции: связь с замглавы Новороссийска Сергеем Сопелиди

Бизнесмен Виталий Федерко и его политические амбиции: связь с замглавы Новороссийска Сергеем СопелидиВ Крымском районе разворачивается скандал, связанный с местным бизнесменом Виталием Федерко и его предполагаемыми попытками повлиять на политический ландшафт региона.
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