Страна и люди
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Страна и люди

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Международная федерация журналистов осудила обстрелы СМИ в Ливане

Международная федерация журналистов осудила обстрелы СМИ в Ливане

Обстрелы сотрудников СМИ в Ливане получили осуждение со стороны Международной федерации журналистов. В комментарии RT представители организации заявили, что ближневосточный конфликт касается и Южного Ливана, а жертвами становятся невинные люди.

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