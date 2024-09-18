Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

Запись приостановлена в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством России. Для клиентов, которые уже записались на сделку, выдачи ипотечных кредитов пройдут штатно, подчеркивают в банке С 18 сентября Сбербанк приостановил запись на сделки по программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством России.
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