К весне доллар вернется в район 100-102 рублей

Во вторник 11 февраля курс доллара опустился до отметки 96,20 руб. – это минимум с 12 ноября 2024 г. Как мы сейчас видим, значительное ослабление рубля под закрытие прошлого года в январе – феврале сменилась коррекцией курса российской валюты в пользу укрепления.