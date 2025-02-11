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Блог частного инвестора

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К весне доллар вернется в район 100-102 рублей

К весне доллар вернется в район 100-102 рублей

Во вторник 11 февраля курс доллара опустился до отметки 96,20 руб. – это минимум с 12 ноября 2024 г. Как мы сейчас видим, значительное ослабление рубля под закрытие прошлого года в январе – феврале сменилась коррекцией курса российской валюты в пользу укрепления.

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