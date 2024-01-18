«Ведомости»: законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января

Ранее соответствующий документ поддержала правительственная комиссия. Законопроект пока не опубликован, но его основные тезисы уже просочись в СМИНовый законопроект, который будет внесен, как утверждают два источника «Ведомостей» в нижней палате парламента, в Госдуму 22 января, предусматривает ужесточение сразу нескольких статей Уголовного кодекса, касающихся преступлений, направленных против безопасности государства.