«Ведомости»: законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января

Ранее соответствующий документ поддержала правительственная комиссия. Законопроект пока не опубликован, но его основные тезисы уже просочись в СМИНовый законопроект, который будет внесен, как утверждают два источника «Ведомостей» в нижней палате парламента, в Госдуму 22 января, предусматривает ужесточение сразу нескольких статей Уголовного кодекса, касающихся преступлений, направленных против безопасности государства.
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