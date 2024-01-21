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На перекрестке Композиторов и Луначарского неизвестный расстрелял трактор

На перекрестке Композиторов и Луначарского неизвестный расстрелял трактор

В Выборгском районе Петербурга неизвестный обстрелял трактор. Его разыскивают правоохранители. В субботу, 20 января, в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в окно двери трактора.

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