На перекрестке Композиторов и Луначарского неизвестный расстрелял трактор

В Выборгском районе Петербурга неизвестный обстрелял трактор. Его разыскивают правоохранители. В субботу, 20 января, в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в окно двери трактора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии