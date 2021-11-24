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Сильно похудевшего Стаса Садальского не узнали и приняли за Аверина

Сильно похудевшего Стаса Садальского не узнали и приняли за Аверина

В это, конечно, сложно поверить, но Стасу Садальскому уже 70 лет, и в августе он отметил свой юбилей! Довольно долго артист и впрямь выглядел на свой возраст, но было принято решение заняться своим здоровьем.

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