Сильно похудевшего Стаса Садальского не узнали и приняли за Аверина

В это, конечно, сложно поверить, но Стасу Садальскому уже 70 лет, и в августе он отметил свой юбилей! Довольно долго артист и впрямь выглядел на свой возраст, но было принято решение заняться своим здоровьем.
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