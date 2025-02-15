Кургинян рассказал, почему трампизм победил

Трампизм нельзя обсуждать без обсуждения того, что ему противостоит — колоссально деградировавшее демократическое западное движение, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 15 февраля в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.