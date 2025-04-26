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Нападающий «Кузбасса» Иванов признан самым ценным игроком чемпионата России-2024/25 по бенди

Нападающий «Кузбасса» Никита Иванов признан самым ценным игроком чемпионата России-2024/25 по бенди, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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