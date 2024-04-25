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Путин поручил сократить время следования поездов от Москвы до курортов Черноморья

Путин поручил сократить время следования поездов от Москвы до курортов Черноморья

Главное управление информационных технологий (ГУИТ) РФ сообщило об этом на своем сайте. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, Правительство РФ должно рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов.

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