Путин поручил сократить время следования поездов от Москвы до курортов Черноморья

Главное управление информационных технологий (ГУИТ) РФ сообщило об этом на своем сайте. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, Правительство РФ должно рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов.