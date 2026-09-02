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«Сила Байкала»: проект «Сила Сибири 2» меняет название и продолжает развитие

«Сила Байкала»: проект «Сила Сибири 2» меняет название и продолжает развитие

Сейчас идёт подготовка к строительству, а параллельно на Дальнем Востоке возводится перемычка, соединяющая систему «Сила Сибири» с трубопроводом «Сахалин‑Хабаровск‑Владивосток».

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