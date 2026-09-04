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На Западе отметили отсутствие реакции НАТО на угрозы Зеленского в адрес России

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с призывом отказаться от полетов над территорией России, ссылаясь на угрозу со стороны беспилотников и утверждая, что российское воздушное пространство стало «полностью опасным».

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