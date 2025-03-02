Мы все - Анна! Пермячке могут дать 5 лет за демонстрацию снеговиков против мечети

Русский Колоколъ Кадр из ролика про снежных баб. До пяти лет лишения свободы грозит пермячке Анне Пьянзиной за акцию с участием снежных баб! Активистку движения против строительства мечети в Верхней Курье таким образом власти хотят наказать в назидание другим сопротивляющимся местным жителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии