Танцор балета Полунин объявил о выезде из России

Уроженец Херсона, гениальный танцовщик и искренний российский патриот, с начала СВО сделавший на своем теле две татуировки с портретами президента РФ Владимира Путина к тому первому, который был на нем еще до февраля 2022 года, объявил о о выезде из России.
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