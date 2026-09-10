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ДумаТВ

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Силы ПВО за ночь сбили 448 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 448 беспилотников ВСУ над территорией России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 448 украинских беспилотников за ночь. Дроны сбили над 14 регионами, а также акваториями Каспийского и Черного морей.

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