В Подмосковье планируют открыть 100 школ по гольфу

Подмосковье активно развивает различные направления спорта. Одно из них — гольф. Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов рассказал о популяризации этого вида спорта и планах на 2025 год в интервью 360.
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