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На Украине назвали «отвлекающим манёвром» наступление Армии России в Харьковской области (ВИДЕО)

На Украине назвали «отвлекающим манёвром» наступление Армии России в Харьковской области (ВИДЕО)

На Украине назвали «отвлекающим манёвром» наступление Армии России в Харьковской области. По словам руководителя украинского «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Андрея Коваленко, ВС РФ начали продвижение на севере Харьковской области для того, чтобы ВСУ перебросили силы на границу с Белгородской областью с восточного направления.

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