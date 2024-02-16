Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил технику и опорные пункты ВСУ

Артиллеристский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» при выполнении огневых задач уничтожил легкобронированную технику, пехоту и укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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