"Меня тут похоронили, оказывается": боец СВО полгода доказывал, что живой

Участник спецоперации из Волгограда столкнулся с шокирующей бюрократической ошибкой.Вернувшись домой в свой первый отпуск, 60-летний мужчина обнаружил, что его семья уже получила свидетельство о смерти и официальное извещение о гибели под артобстрелом.