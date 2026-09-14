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Царьград

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"Меня тут похоронили, оказывается": боец СВО полгода доказывал, что живой

"Меня тут похоронили, оказывается": боец СВО полгода доказывал, что живой

Участник спецоперации из Волгограда столкнулся с шокирующей бюрократической ошибкой.Вернувшись домой в свой первый отпуск, 60-летний мужчина обнаружил, что его семья уже получила свидетельство о смерти и официальное извещение о гибели под артобстрелом.

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