UBS закрыл сделку с Credit Suisse, следует из заявления кредитной организации."12 июня 2023 года мы официально приобрели Credit Suisse, менее чем через три месяца после того, как Федеральный департамент финансов Швейцарии, Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Швейцарский национальный банк начали переговоры об объединении двух банков", - сказано в сообщении UBS.