Intuitive Machines сообщила время и дату попытки посадки Nova-C на Луну

Nova-C в космосе / © Intuitive Machines Инженеры Intuitive Machines провели анализ данных, собранных во время включения основного двигателя посадочного аппарата 16 февраля, и отметили, что соотношение смеси, массовый расход, температура и работа двигателя соответствуют расчетам.
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