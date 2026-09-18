НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тимур Какохо: Иҗтимагый палата күзәтүчеләре «алтын стандарт» чек-битләре буенча эшли

Тимур Какохо: Иҗтимагый палата күзәтүчеләре «алтын стандарт» чек-битләре буенча эшли

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының хокук мәсьәләләре һәм җәмәгать контроле комиссиясе рәисе Тимур Какохо җәмәгать күзәтүчеләренең сайлау участокларында эшне тавыш бирү башланганчы ук башлап җибәрүен сөйләде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым