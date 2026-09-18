Тимур Какохо: Иҗтимагый палата күзәтүчеләре «алтын стандарт» чек-битләре буенча эшли

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының хокук мәсьәләләре һәм җәмәгать контроле комиссиясе рәисе Тимур Какохо җәмәгать күзәтүчеләренең сайлау участокларында эшне тавыш бирү башланганчы ук башлап җибәрүен сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым