Стало известно, во сколько россиянам обходится новогодний отпуск

Российские туристы в 2026 году тратят рекордные суммы на новогодние каникулы, выбирая роскошные направления и совершенствуя комфорт отдыха, несмотря на сокращение продолжительности отпуска.
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