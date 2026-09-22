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100 Дорог

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Стало известно, во сколько россиянам обходится новогодний отпуск

Стало известно, во сколько россиянам обходится новогодний отпуск

Российские туристы в 2026 году тратят рекордные суммы на новогодние каникулы, выбирая роскошные направления и совершенствуя комфорт отдыха, несмотря на сокращение продолжительности отпуска.

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