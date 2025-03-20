Полицейские изъяли у жителя Еврейской автономной области более 7 кг наркотических средств растительного происхождения

В Октябрьском районе Еврейской автономной области сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ленинский» установили причастность 39-летнего жителя села Полевое к незаконному обороту наркотических средств растительного происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии