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NI: Локальные конфликты начали влиять на глобальные рынки

NI: Локальные конфликты начали влиять на глобальные рынки

Экономический ущерб от войн не ограничивается конфликтными зонами. Полный отчет об издержках так называемых локальных конфликтов должен включать оценку сильных потрясений, которые испытывают глобальные рынки.

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