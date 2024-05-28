На трассе М-5 восстановили движение после поломки путепровода

На трассе М-5 восстановили движение под поврежденным путепроводом. Работы на 158 км трассы велись с 14 мая, а само повреждение произошло еще в январе – тогда неизвестный грузовик снес часть конструкции, и полосы под мостом пришлось перекрыть для безопасности движения.