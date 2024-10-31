Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Астон Мартин

а что там с сельской авиацией , происходит замена ан 2 на современный аналог или что , в советские времена в соседнем селе аэродром был сельских ребятишек бывало катали на самолете и многочисленные стада коров паслись на пастбищах , в колхозах на машинном дворе работа кипела ... куда все делось никто не в курсе ???🤔