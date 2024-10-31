Где-то около двух месяцев назад то ли Блумберг, то ли ему подобный западный рупор начал сильно переживать за российское сельское хозяйство, предрекая значительно меньший урожай, чем в прошлом году из-за плохих погодных условий.
Про урожай в России или Не стоит за нас переживать
Комментарии
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Астон Мартин
а что там с сельской авиацией , происходит замена ан 2 на современный аналог или что , в советские времена в соседнем селе аэродром был сельских ребятишек бывало катали на самолете и многочисленные стада коров паслись на пастбищах , в колхозах на машинном дворе работа кипела ... куда все делось никто не в курсе ???🤔
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3 час.
Владимир Алтайцев
А этот вопрос надо бы задать мерзкому антисоветчику Соловьёву. Что бы он ответил?
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3 час.
Астон Мартин
а что может сказать антисоветчик , видимо мины были сплошные заложены под что то ...
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3 час.
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