Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    морды у девочек, которые в школу в платках, какие-то странные. Это отпечаток религиозности на них так сказывается?«Как будто без шт...
  • Валерий Авгур
    в своей стране хоть без трусов ходите ,в России соблюдайте российские правила и законы,ибо нех«Как будто без шт...
  • brukhasin
    власти на беспредел реагируют неохотно.   И. этих!"Автомат в руки —...

Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Про урожай в России или Не стоит за нас переживать

Где-то около двух месяцев назад то ли Блумберг, то ли ему подобный западный рупор начал сильно переживать за российское сельское хозяйство, предрекая значительно меньший урожай, чем в прошлом году из-за плохих погодных условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а что там с сельской авиацией , происходит замена ан 2 на современный аналог или что , в советские времена в соседнем селе аэродром был сельских ребятишек бывало катали на самолете  и многочисленные  стада коров паслись на пастбищах , в колхозах на машинном дворе работа кипела ... куда все делось никто не в курсе ???🤔
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
А этот вопрос  надо бы  задать мерзкому  антисоветчику  Соловьёву. Что бы  он ответил?
Ответить
3 час.
Астон Мартин
а что может сказать антисоветчик , видимо мины были сплошные заложены под что то ...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх