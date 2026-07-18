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Аргументы недели

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Жители Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета

Жители Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Согласно данным мониторинговых сайтов, сбои наблюдаются у операторов YOTA и «Скайнет», а также поступают жалобы на работу некоторых банковских приложений.

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