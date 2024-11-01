Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Избиратели Молдовы определились с выбором. От чего будет зависеть результат?

Избиратели Молдовы определились с выбором. От чего будет зависеть результат?

В ближайшее воскресенье в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором сразятся действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, отстраненный от должности правящей командой.

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