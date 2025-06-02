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Наш потерянный мир

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Осужденный за уничтожение военного вертолета просит перевести его в ИК в Чечне

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Участник незаконного вооруженного формирования Доку Джантемиров, осужденный на пожизненное лишение свободы за уничтожение военного вертолета под Грозным в 2002 году, просит суд перевести его в исправительную колонию (ИК) на территории Чечни.

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