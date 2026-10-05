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Царьград

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Инна Солдатенкова раскрыла условия пополнения счёта через СБП

Инна Солдатенкова раскрыла условия пополнения счёта через СБП

Аналитик Инна Солдатенкова рассказала о возможности пополнения счёта наличными через банкоматы других банков с помощью СБП.

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