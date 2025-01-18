Путин раскрыл секрет здоровья, высокой рождаемости и продолжительной жизни

Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академиком РАН Иваном Дедовым раскрыл секрет здоровья, хорошей рождаемости и продолжительной жизни.
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