❗️🔊Трамп заявил, что США не передают оружие Киеву: «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО.
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❗️🔊Трамп заявил, что США не передают оружие Киеву: «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО.