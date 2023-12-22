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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Верховный суд США запросил от администрации Байдена ответ на апелляцию Маска

Верховный суд США запросил у администрации Байдена официальный ответ на жалобу Маска — миллиардер обжалует соглашение с SEC, предусматривающее предварительную проверку его сообщений в социальных сетях о Tesla юристами компании.

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