Верховный суд США запросил от администрации Байдена ответ на апелляцию Маска

Верховный суд США запросил у администрации Байдена официальный ответ на жалобу Маска — миллиардер обжалует соглашение с SEC, предусматривающее предварительную проверку его сообщений в социальных сетях о Tesla юристами компании.
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